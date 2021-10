Dark Souls 3: streamer completa il gioco usando un solo pulsante

Pensate di essere bravi perché siete riusciti a completare Dark Souls 3 al LV.1? Beh, è un'impresa di poco conto se confrontata con quella dello streamer Rudeism, che è riuscito a completare l'opera di From Software premendo un solo pulsante per 258.250 utilizzando il Codice Morse.

Non è la prima volta che si cimenta in un'impresa stravagante. Ad esempio, in passato ad esempio ha affrontato Mirror's Edge utilizzando un volante come controller e ha affrontato i match di Rocket League con la chitarra di Guitar Hero, giusto per citare alcune delle sue strampalate performance visibili sul suo canale YouTube.

L'ultima impresa di Rudeism durante le sue live su Twitch è stata completare Dark Souls 3 utilizzando un solo pulsante. In pratica a ogni azione del personaggio corrisponde una combinazione in Codice Morse specifica. Per ovvi motivi ricordarsi ed eseguire tali comandi nel bel mezzo di un combattimento non è affatto semplice.

Come apprendiamo dal tweet qua sopra, l'impresa ha richiesto ben 258.250 input per sconfiggere 19 boss. E a quanto pare non pago del risultato, lo streamer ha intenzione nel prossimo futuro di cimentarsi anche nelle espansioni con lo stesso modus operandi. Nella clip sottostante invece possiamo ammirare Rudeism mentre sconfigge il Nameless King.

Sempre rimanendo in tema Dark Souls 3 e imprese stravaganti, c'è chi ha completato il gioco utilizzando un "pizza-controller" dove ogni morso al controller equivale ad ingerire una fiaschetta di Estus.