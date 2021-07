Dark Souls finito con un pizza-controller: un morso = una fiaschetta d'Estus

L'ultima follia fatta da Super Louis 64, un giocatore specializzato nel giocare coi controller più folli che possano venirvi in mente, è quella di aver giocato a Dark Souls con un controller fatto di pizza! Non solo i movimenti e i tasti analogici, ma è riuscito anche a fare in modo che ogni morso corrispondesse a una fiaschetta d'Estus.

"La vittoria non è mai stata così buona" dice divertito in un breve filmato su Twitter. E non possiamo che dargli ragione. Anche perchè questa è la soluzione più intelligente per ovviare al problema dell'unto sul pad quando si gioca e si mangia contemporaneamente: non si può ungere di pizza il controller se questo è fatto di pizza!

Rattristati dal non esserci arrivati da soli e prima di Super Louis 64, non possiamo che ammirare la sua capacità a trasformare la qualunque in un controller, oltre che la genialità nel mappare la Fischetta d'Estus con i morsi alla pizza. Più reale della VR!

Il controller, oltretutto, sembra essere molto preciso, tanto da prendersi un 9 su 10. "Per 20 dollari sono stato in grado di finire Dark Souls e fare un buon pasto allo stesso tempo." Quale altra periferica ha una recensione migliore?