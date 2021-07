The Last of Us: un artista inserisce gli attori della serie HBO nei poster ufficiali

Il videogioco è diventato una serie TV che ha influenzato il videogioco: in questo potremmo spiegare quello che David, un graphic designer piuttosto seguito su Twitter ha fatto con The Last of Us. In questo momento, infatti, l'artista sta lavorando all'adattamento dei poster ufficiali del gioco di Naughty Dog inserendo però i volti degli attori che andranno ad interpretare Joel ed Ellie nella serie TV di HBO.

In queste ore si sta parlando molto della serie TV di The Last of Us. Sony e HBO, infatti, stanno mettendo in piedi una vera e propria "produzione hollywodiana" che ha riunito grandi tanti dietro la macchina da presa (Neil Druckmann e Creig Mazin per esempio) e davanti alle telecamere. Notizia delle scorse ore è che Anna Torv, la protagonista di Fringe e Mindhunter, si unirà al cast nel ruolo di Tess.

Per questo non ci stupiamo se i fan siano molto speranzosi e attendano con ansia ogni notizia sul gioco. Iconic Nephilim ha deciso, quindi, di chiudere i cerchio pensando a come sarebbero i protagonisti di The Last of Us se gli attori avessero prestato effettivamente prestato il loro volto durante le riprese del gioco.

Ecco, quindi, che ha creato le prime due copertine con Pedro Pascal al posto di Joel e Bella Ramsay che ha sostituito Ellie. I prossimi saranno Gabriel Luna e Anna Torv che interpreteranno Tommy e Tess.