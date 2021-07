Pokemon Unite: un bug scopre il lato B di Machamp

Il lancio di Pokemon Unite su Nintendo Switch sta andando apparentemente molto bene. Questo interessante incrocio tra un MOBA e i mostri tascabili di Nintendo sta introducendo migliaia di giocatori a questo conosciutissimo, ma complesso genere. E quando ci sono così tanti giocatori sullo stesso gioco, è inevitabile che compaiano i primi bug: il più divertente scopre il lato B di Machamp.

Se in queste ore state giocando a Pokémon Unite saprete che la creatura di TiMi è un piccolo gioiellino dal punto di vista dell'ottimizzazione: matchmaking velocissimi, un motore grafico piuttosto stabile e zero bug. O meglio, noi non ne abbiamo incontrato nessuno, ma un giocatore giapponese sembra sia incappato in un errore piuttosto strano.

Il gioco funziona egregiamente e non ci sono problemi di sorta, peccato che nella sua posa di vittoria Machamp, il pokémon lotta, mostri orgogliosamente le sua terga. O natiche. Oppure lato B. Ovvero le chiappe.