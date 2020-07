Qualcomm: Quick Charge 5 carica gli smartphone Android del 50% in 5 minuti

Qualcomm ha presentato oggi Quick Charge 5, il nuovo sistema di ricarica rapida degli smartphone Android che consente di ottenere una carica del 50% in soli 5 minuti e una completa in 15 minuti, rappresentando dunque un notevole passo avanti dal punto di vista della velocità di ricarica dei dispositivi.

Qualcomm Quick Charge 5 sfrutta la tecnologia Dual Charge per raggiungere tale risultato: una ricarica veloce che impiega 5 minuti ad andare da 0 al 50% della capacità della batteria e 15 minuti per raggiungere la carica totale. Il sistema risulta inoltre più efficiente fino al 70%, con la possibilità di ridurre la temperatura fino a 10 gradi in meno rispetto a quanto effettuato dalla versione precedente della tecnologia.

Questo significa che le performance della ricarica rapida con Quick Charge 5 dovrebbero anche mantenere i dispositivi con una temperatura più bassa in fase di ricarica rispetto a quanto fatto da Quick Charge 4 e 4+. La nuova tecnologia è prevista arrivare su oltre 250 "brand" diversi di smartphone, essendo inserita all'interno di numerosi telefoni Android, compatibile con oltre 1000 accessori per la ricarica.

