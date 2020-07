Dragon Ball, una Bulma bellissima nel doppio cosplay di xandrastax

Comincia una nuova giornata, e oggi martedì 28 luglio 2020 vi proporremo non uno, ma ben due cosplay dedicati alla bellissima Bulma di Dragon Ball (celebre anime e manga di Akira Toriyama, come dovreste sapere). Pronti? Via.

L'artista che ha realizzato questi costumi è la cosplayer xandrastax: non è neppure la prima volta che vedete uno dei suoi lavori a tema manga e anime. Entrambe le versioni di Bulma provengono dalla prima serie di Dragon Ball, ma naturalmente da diversi archi narrativi. L'interpretazione ci sembra semplicemente perfetta, così come la cura per i vestiti e nei dettagli. La parrucca avrebbe invece avuto bisogno di essere acconciata.

Comunque sarete voi a giudicare questi lavori: qui di seguito trovare l'immagine del cosplay di Bulma, e potrete lasciare un commento in calce all'articolo. Vi segnaliamo, da ultimo, i più recenti cosplay dedicati a Dragon Ball che è possibile trovare sulle nostre pagine: