Halo Infinite: 343 Industries sulle critiche alla grafica, Zeta Halo e l'engine audio

Halo Infinite sta facendo discutere parecchio in questi giorni successivi alla sua presentazione nel corso dell'Xbox Game Showcase, sebbene non proprio per aspetti positivi, ma in ogni caso ci sono anche parecchie informazioni interessanti per chi semplicemente è interessato al gioco, come la presenza di un nuovo engine audio appositamente sviluppato e alcuni commenti di 343 Industries sulle critiche alla grafica del gioco.

In una sessione di domande e risposte con gli sviluppatori, Chris Lee ha risposto alle critiche sulla grafica di Halo Infinite, sebbene non sia entrato più di tanto in dettagli tecnici. In sostanza, il capo di 343 Industries ha suggerito di guardare il video nella versione 4K a 60 frame al secondo, anche se non sappiamo bene se questo possa cambiare effettivamente le cose in maniera sensibile.

In ogni caso, ha fatto anche presente che il gioco è ancora "molto in fase di sviluppo", con la ripulitura e la rifinitura attualmente in atto e il team sta lavorando per portare l'esperienza di gioco al suo massimo potenziale. Lee ha concentrato il discorso sulla scala del nuovo capitolo, che presenta una campagna diffusa su una mappa a mondo aperto che offre una libertà notevole rispetto a quanto visto in precedenza.

Tra le altre questioni tecniche, Lee ha anche riferito che la colonna sonora è curata dai compositori Curtis Schweitzer e Gareth Coker, per quanto riguarda le musiche. Anche gli effetti sonori hanno ricevuto una notevole evoluzione con il nuovo engine audio in grado di creare un sistema acustico avanzato e sfruttare anche l'hardware di Xbox Series X in questi termini.

Il team aveva peraltro riferito nei giorni scorsi che Halo Infinite è come il primo capitolo ma senza limiti e con esplorazione libera, con missioni e insediamenti sulla mappa rivelati nel video di gameplay.