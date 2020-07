Tenet: data di uscita in Italia per il film di Christopher Nolan, negli USA arriverà dopo

Tenet ha una nuova data di uscita in Italia, il 26 agosto 2020, che a questo punto speriamo sia definitiva, visto che il film ha già incontrato numerosi posticipi e incertezze a causa soprattutto dell'attuale situazione legata alla pandemia da coronavirus, in ogni caso negli USA arriverà più tardi.

Si crea dunque lo strano caso dell'uscita di Tenet che in Italia arriverà prima che negli USA, a quanto pare: la data del 26 agosto si riferisce infatti all'uscita internazionale, ovvero nei cinema al di fuori degli USA, dove invece il nuovo film di Nolan potrebbe arrivare più tardi di una settimana circa, ma con diverse limitazioni.

Dopo essere stato rimandato ancora a giugno, sembra dunque confermato il mese di agosto per l'uscita internazionale, spostata però più verso la fine del mese, mentre negli USA si punta al 3 settembre 2020, sfruttando in questo modo il weekend del Labor Day, ma soltanto presso "città selezionate del Nord America", almeno inizialmente.

Il 26 agosto, Tenet sarà dunque disponibile in 70 paesi tra cui Australia, Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Corea, Russia e Regno Unito, dunque quella è la data da tenere presente per quanto riguarda i nostri cinema.

Mostrato a maggio con un trailer ufficiale in italiano, il nuovo film di Christopher Nolan mischia vari elementi tra il thriller fanta-politico e caratteristiche più propriamente sci-fi, mettendo in scena una sorta di terza guerra mondiale con riferimenti quantici.

In quella che sembra essere inizialmente una sorta di spy story si innescano eventi veramente bizzarri, legati a tecnologie che riguardano manipolazioni temporali e paradossi. Al di là dei normali viaggi temporali, qui si mettono in scena inversioni temporali ed eventi che scombinano lo spazio/tempo, ma mantenendo sempre il tutto ancorato in una cornice propriamente da action spionistico.