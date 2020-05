Tenet: il trailer ufficiale in italiano del nuovo film di Christopher Nolan

Tenet si mostra con un nuovo trailer ufficiale, come promesso nelle ore scorse, con lo spettacolare video del film di Christopher Nolan visibile qui sopra, distribuito da Warner Bros. in italiano.

Il film del regista dell'ultima trilogia di Batman, Inception e Interstellar sembra mantenere le stranezze tipiche di molte sue produzioni, mischiando in questo caso il thriller fanta-politico con elementi più propriamente sci-fi, mettendo in scena una sorta di terza guerra mondiale con riferimenti quantici.

In quella che sembra essere inizialmente una sorta di spy story si innescano eventi veramente bizzarri, legati a tecnologie che riguardano manipolazioni temporali e paradossi. Al di là dei normali viaggi temporali, qui si mettono in scena inversioni temporali ed eventi che scombinano lo spazio/tempo, ma mantenendo sempre il tutto ancorato in una cornice propriamente da action spionistico.

Il risultato è un'atmosfera davvero molto particolare, che ricorda sotto diversi aspetti Inception anche se più calata all'interno di uno scenario fanta-politico di grosso calibro, con una terza guerra mondiale all'orizzonte combattuta con sistemi veramente inediti.

Il trailer in questione è stato peraltro trasmesso in esclusiva su Party Reale all'interno di Fortnite la notte scorsa, tanto per dare un'idea di quanto il gioco Epic Games sia diventato un vero e proprio fenomeno di massa.

All'interno del cast di Tenet ci sono John David Washington, Robert Pattinson, Kenneth Branagh, Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-Johnson, Michael Caine e vari altri, mentre per quanto riguarda la data di uscita non ci sono ancora certezze.

Tenet era atteso inizialmente per luglio 2020, ma ovviamente l'arrivo della pandemia ha sconvolto tutti i piani iniziali e non c'è certezza, attualmente, per quanto riguarda il lancio nei cinema. A dire il vero sembra che Warner Bros. Abbia comunque intenzione di mantenere la data di uscita originale, ma si tratterà di vedere come verrà distribuito e quale sarà l'organizzazione specifica dei vari cinema al riguardo.