Ghost of Tsushima, la patch 1.05 aggiunge il livello di difficoltà Letale e altre opzioni

Ghost of Tsushima si evolve ancora con la pubblicazione della patch 1.05, un aggiornamento interessante perché introduce diverse nuove caratteristiche che influiscono direttamente sul gameplay, come la presenza del livello di difficoltà Letale e altre aggiunte.

È proprio la difficoltà Letale l'aggiunta di maggior rilievo a Ghost of Tsushima grazie a questo aggiornamento 1.05, che introduce un nuovo bilanciamento per il sistema di combattimento, incrementando il danno inferto dalla katana del protagonista Jin ma anche delle armi dei nemici.

Come risultato, sopravvivere diventa più difficile perché si possono subire meno danni e perché i nemici sono più aggressivi e possono individuarci più facilmente, ma anche le uccisioni da parte del protagonista diventano più veloci con attacchi maggiormente letali.

A controbilanciare questa introduzione, la patch inserisce anche un sistema di combattimento a "intensità più bassa", che abbassa il ritmo dello scontro dando più tempo per reagire e consentendo più respiro al giocatore, che non viene attaccato i alcune situazioni, come quando si sta curando.

Tra le varie novità c'è anche un'opzione per incrementare la dimensione del testo a schermo, sia per quanto riguarda i sottotitoli che l'HUD e possibili colorazioni alternative per il testo. Oltre a tutto questo, la patch corregge anche alcuni inconvenienti e bug rilevati in Ghost of Tsushima.

Potete trovare i dettagli precisi sul sito ufficiale di Sucker Punch. Proprio nelle ore scorse abbiamo pubblicato uno speciale sull'incredibile Photo Mode del gioco, mentre è emerso che Ghost of Tsushima è la nuova IP first party per PS4 che ha venduto più velocemente.