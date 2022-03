Quantum Error: teaser trailer su PS5 in Unreal Engine 5 per l'horror di TeamKill Media

TeamKill Media ha pubblicato un nuovo video teaser trailer della storia di Quantum Error, il gioco horror in arrivo nel 2022 su PlayStation 4, PS5 e Xbox Series X|S. Potete vedere il filmato qui sopra.

Ecco la descrizione ufficiale fornita dagli sviluppatori: "Quando la Monad Quantum Research Facility, a 30 miglia dalla costa della California, viene attaccata da un'entità sconosciuta, avvolgendo il complesso nelle fiamme e mettendolo in isolamento totale, viene inviata una richiesta di soccorso al Garboa Fire Department di San Francisco, California. Il capo dei pompieri Sturgis risponde alla chiamata e manda te, il capitano Jacob Thomas, il tuo partner Shane Costa e una squadra in elicottero alla struttura Monad. La tua missione è semplice: salvare quante più vite possibili dal complesso in fiamme e andartene. Tuttavia, quella che inizia come una missione di salvataggio precipita rapidamente nell'oscurità, quando arrivi e scopri che le cose non sono come sembrano."

Anche se concentrato principalmente sulla storia, il trailer propone anche brevi frammenti di gameplay, legati allo spegnimento di fiamme, all'apertura di passaggi con una sega ma anche all'esplorazione degli ambienti di gioco di Quantum Error. Non mancano poi i combattimenti in prima persona, con armi che sembrano tutt'altro che di produzione umane.

Se volete approfondire Quantum Error, ecco cosa sappiamo sull'horror cosmico di Teamkill Media.