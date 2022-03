Temtem: la versione Switch è più vicina all'uscita, dopo anni il clone di Pokémon rispunta

Temtem, gioco che prende ispirazione da Pokémon, è stato pubblicato da tempo su PC e PS5, ma una versione Nintendo Switch non è mai stata resa disponibile, anche se promessa. Ora, il team conferma che l'uscita è ancora prevista e che il gioco è in arrivo.

Lo sviluppatore spagnolo di Temtem, Crema, ha fatto richiesta a Nintendo per una certificazione, ovvero per "una serie di processi tramite i quali il proprietario della piattaforma analizza il gioco e valuta il suo stato per assicurarsi che sia adeguato alla pubblicazione su tale piattaforma. Si tratta solo di un primo passo nel processo di pubblicazione del gioco e dovremo superare certe certificazioni nel futuro, quando il gioco sarà più vicino all'uscita, ma stiamo cercando di anticipare i tempi e prepararci per qualsiasi problema dando il via a tutto il processo in anticipo".

Un'area di gioco di Temtem

Crema spiega che il problema principale nella creazione della versione Nintendo Switch di Temtem è l'ottimizzazione grafica. Il team spiega che "anche se alcune persone non ci crederanno, Temtem è un gioco visivamente complesso e questa è stata la nostra sfida principale. Stiamo lavorando duramente sull'ottimizzazione per fornire sia una grafica eccellente che prestazioni a buon livello sulla console portatile, quando avremo perfezionato ogni sezione del gioco ci assicureremo di condividere un video così che possiate vederlo voi stessi".

Ancora non abbiamo una data di uscita della versione Switch, quindi, ma Temtem sta per arrivare. Ecco il nostro più recente provato del gioco, su PS5.