Razer Freyja e Kraken V4 Pro: abbiamo provato le nuove periferiche presentate al RazerCon 2024

In occasione del RazerCon 2024 , la casa di Irvine ha messo in mostra i nuovi prodotti che andranno ad arricchire la line up, tra cui spiccano il cuscino aptico Razer Freyja e le ultime arrivate dell'ormai celebre gamma di headset Razer Kraken V4 Pro . Abbiamo avuto la possibilità di provare i nuovi accessori in anteprima e questo è il racconto del nostro hands-on.

Razer Freyja: il cuscino con tecnologia aptica

Presentato con il nome di "Project Esther" nel corso del CES 2024, Razer Freyja è ora disponibile per il grande pubblico.



Il cuscino Razer Freyja

Razer Freyja è un cuscino da gaming dotato di aptica HD, grazie alla tecnologia Razer Sensa HD Haptics. Il dispositivo è equipaggiato con sei motori a bobina che forniscono un feedback tattile multidirezionale e ad alta definizione. Questo permette ai giocatori di percepire con direzioni, intensità e distanze degli eventi durante il gioco, adattando la vibrazione in base al contesto e sulla base degli input ricevuti: per fare un esempio, nel caso di un'esplosione lo spostamento d'aria viene restituito con diversi gradi di intensità, così da evidenziare non solo la tipologia del colpo, ma anche la sua direzione​.

L'intensità della vibrazione può essere controllata dai tasti equipaggiati sul cuscino

Nel corso della nostra prova abbiamo potuto sperimentare Razer Freyja alle prese con Final Fantasy 16, uno dei giochi già compatibili al lancio: il cuscino ha replicato con precisione i movimenti del nostro personaggio, fornendoci al contempo feedback sull'ambiente circostante. Le vibrazioni, che si vengono distribuite su tutta la superficie del cuscino, si differenziano in base alla tipologia di attacco, evidenziando con un buon grado di precisione la direzione dei colpi effettuati e ricevuti.



Razer Freyja può contare su sei motori differenti

Insomma, il primo impatto con Freyja è stato positivo e, sebbene la durata della prova non ci abbia consentito di giungere ad un parere completo, il nuovo dispositivo di Razer ha destato la nostra curiosità. Con i giochi più simulativi, il cuscino aptico potrebbe diventare una valida alternativa a sistemi più complessi e costosi, permettendo ai giocatori di aggiungere un nuovo livello di profondità all'esperienza di gioco. Il successo di questa proposta dipenderà però dalla quantità di titoli supportati: Freyja, almeno al momento, non funziona automaticamente con tutti i giochi ma necessita di una programmazione ad hoc per esprimere al meglio le proprie potenzialità.

Razer Freyja è compatibile con PC e può essere controllato con il software proprietario Razer Synapse, mentre con i dispositivi Android il supporto è garantito da Razer Nexus, utilizzando sia connessione wireless Razer HyperSpeed, sia il Bluetooth. Una piccola pulsantiera installata sulla parte sinistra del dispositivo permette di regolare rapidamente i vari livelli di intensità disponibili o di impostare i preset. Il cuscino di Razer può essere utilizzato anche durante l'ascolto di musica e la visione di film.



Il cavo con sistema di sgancio rapido

Freyja è compatibile con una vasta gamma di sedie da gaming o da ufficio grazie a un sistema di fissaggio regolabile e facilmente adattabile alle esigenze degli utenti. Il cavo di alimentazione AC è posto sul lato sinistro ed è fornito di connessione a sgancio rapido, così da prevenire inciampi o danni accidentali.

L'ultimo arrivato in casa Razer non costa poco: Razer Freyja è disponibile al prezzo di 299.99 Euro.