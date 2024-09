Un lungo video gameplay di Monster Hunter Wilds dal TGS sembra confermare il target dei 60 fps su PS5

Capcom ha pubblicato un video gameplay di circa 35 minuti di Monster Hunter Wilds, che mostra per la prima volta del giocato vero e proprio ambientato nella Foresta Scarlatta, inclusi combattimenti con i nuovi mostri presentati nei giorni scorsi. Quanto visto gira su PS5 base e con un framerate che sembrerebbe puntare ai 60 fps, seppur in maniera incostante.

Precisiamo che il team capitanato da Ryozo Tsujimoto non ha menzionato esplicitamente i 60 fps, ma come sottolineato da molti utenti, inclusi coloro che hanno provato il gioco con mano alla Gamescom, la build mostrata nel filmato sfoggia una fluidità di gran lunga superiore rispetto alla demo per il pubblico, che potrebbe quindi trattarsi di una build più vecchia e/o che non include una modalità Performance per PS5 superiore ai 30 fps.