Razr 50 e Ultra ufficiali: prezzi e specifiche dei nuovi pieghevoli di Motorola con Gemini

I nuovi Motorola Razr 50 Ultra e Motorola Razr 50 , in particolare, sono due pieghevoli che puntano forte sull'integrazione di Gemini, accessibile direttamente dal display esterno. Per entrambi i modelli, infatti, il display esterno è un punto di forza, con il Razr 50 Ultra che vanta uno schermo da ben 4,0", attualmente il più grande del segmento. Ma andiamo a vedere tutto più nel dettaglio.

Motorola Razr 50 Ultra e Motorola Razr 50

Come dicevamo, Motorola Razr 50 e Motorola Razr 50 Ultra sono entrambi dotati di ampi display esterni: 3,6 pollici il primo, 4 pollici il secondo. Offrono poi numerose funzionalità avanzate. Tra queste, l'app preinstallata Google Gemini, accessibile direttamente dal display esterno, che permette di creare itinerari di viaggio, routine di allenamento personalizzate, ottenere ricette e molto altro. Il display esterno offre anche accesso a Google Foto, consentendo di condividere, visualizzare, eliminare o aggiungere ai preferiti immagini e video istantaneamente. Un pannello Spotify dedicato permette di saltare i brani, mentre un pannello Bose consente di controllare auricolari e cuffie Bose.

Motorola Razr 50 Ultra

Il Razr 50 Ultra presenta un sistema di fotocamere principale da 50 MP con funzionalità avanzate di intelligenza artificiale per scatti e video di alta qualità. Tra queste, il Photo Enhancement Engine, la stabilizzazione adattiva, l'Action Shot, l'esposizione prolungata e il super zoom. Il Razr 50, invece, è dotato di un sistema di fotocamere da 50 MP con un obiettivo ultra-grandangolare/Macro Vision da 13 MP, ideale per scatti artistici sia da vicino che da lontano.

Il Razr 50 Ultra è uno dei primi telefoni flip al mondo dotato della piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 3, offrendo prestazioni elevate e connettività senza pari. Dispone di una batteria da 4000 mAh con ricarica inversa da 5 W e ricarica wireless da 15 W.

Scheda Tecnica Moto Razr 50 Ultra

Display interno: pOLED LTPO 6,9" FHD+ 2640x1080, 413ppi, HDR10+, 120% DCI-P3, 22:9, refresh rate fino 165Hz, campionamento tocco 240Hz (360Hz game mode), 3.000nit picco

pOLED LTPO 6,9" FHD+ 2640x1080, 413ppi, HDR10+, 120% DCI-P3, 22:9, refresh rate fino 165Hz, campionamento tocco 240Hz (360Hz game mode), 3.000nit picco Display esterno: pOLED LTPO 4" 1272x1080, 417ppi, HDR10+, 100% DCI-P3, refresh rate fino 165Hz, campionamento tocco 120Hz (165Hz game mode), 2.400nit picco

pOLED LTPO 4" 1272x1080, 417ppi, HDR10+, 100% DCI-P3, refresh rate fino 165Hz, campionamento tocco 120Hz (165Hz game mode), 2.400nit picco Piattaforma mobile: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 Memoria: 12GB di RAM LPDDR5X 512GB interna UFS 4.0

OS: Android 14

Android 14 SIM: SIM fisica + eSIM

SIM fisica + eSIM Connettività: 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS

5G, WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS Sensore impronte digitali: Presente

Presente Resistenza: IPX8

IPX8 Audio: 2x speaker, Dolby Atmos Spatial Sound, Qualcomm Snapdragon Sound, 3x microfoni

2x speaker, Dolby Atmos Spatial Sound, Qualcomm Snapdragon Sound, 3x microfoni Fotocamere: Frontale interna: 32MP, f/2,4, 0,7um (Quad Pixel 8MP, f/2,4, 1,4um), video fino 4K UHD a 60/30fps 50MP principale, f/1,7, 0,8um (Quad Pixel 12,6MP, 1,6um), OIS, Instant-all Pixel Focus, video fino 4K UHD a 60/30fps 50MP tele, f/2,0, 0,64um (Quad Pixel 12,6MP, 1,28um), zoom ottico 2x, video fino 4K UHD a 60/30fps

Batteria: 4.000mAh, ricarica TurboPower 45W, 15W wireless, 5W inversa

4.000mAh, ricarica TurboPower 45W, 15W wireless, 5W inversa Materiale: Frontale: Corning Gorilla Glass Victus Retro: pelle vegana Frame: alluminio serie 6000

Dimensioni: Aperto: 73,99x171,42x7,09mm Chiuso: 73,99x88,09x15,32mm

Peso: 189g

189g Colori: Midnight Blue, Spring Green, Peach Fuzz, Peacock Pink

Il Razr 50, invece, è alimentato dal processore MediaTek Dimensity 7300X e ha una batteria da 4200 mAh con ricarica TurboPower da 30 W e ricarica wireless da 15 W. I device sono dotati di Corning Gorilla Glass Victus e resistono all'immersione in 1,5 metri d'acqua per un massimo di 30 minuti.

Scheda Tecnica Motorola Razr 50

Display interno: pOLED LTPO 6,9" FHD+ 2640x1080, 413ppi, HDR10+, 120% DCI-P3, refresh rate fino 120Hz, campionamento touch 220Hz (300Hz in game mode), 3.000nit picco, schermo-scocca 85,33%

pOLED LTPO 6,9" FHD+ 2640x1080, 413ppi, HDR10+, 120% DCI-P3, refresh rate fino 120Hz, campionamento touch 220Hz (300Hz in game mode), 3.000nit picco, schermo-scocca 85,33% Display esterno: pOLED LTPS 3,6" 1056x1066, 413ppi, HDR10+, 100% DCI-P3, refresh rate fino 90Hz, campionamento tocco 120Hz, 1.700nit picco

pOLED LTPS 3,6" 1056x1066, 413ppi, HDR10+, 100% DCI-P3, refresh rate fino 90Hz, campionamento tocco 120Hz, 1.700nit picco Processore: MediaTek Dimensity 7300X

MediaTek Dimensity 7300X Memoria: 8GB di RAM LPDDR4X 256GB interna UFS 2.2

OS: Android 14

Android 14 Audio: 2x speaker, Dolby Atmos, Spatial Sound, 3x microfoni

2x speaker, Dolby Atmos, Spatial Sound, 3x microfoni Resistenza: IPX8

IPX8 SIM: SIM fisica + eSIM

SIM fisica + eSIM Connettività: 5G, WiFi 6/6E, Bluetooth 5.4, NFC, GPS

5G, WiFi 6/6E, Bluetooth 5.4, NFC, GPS Sensore impronte digitali: Presente

Presente Fotocamere: Frontale interna: 32MP, f/2,4, 0,7um (Quad Pixel 8MP f/2,4, 1,4um), video fino 4K UHD a 30fps 50MP principale, f/1,7, 0,8um (Quad Pixel 12,6MP, 1,6um), OIS, Instant-all Pixel Focus, video fino 4K UHS a 30fps 13MP ultra grandangolare, f/2,2, 1,12um, macro, FOV 120°, video fino 4K UHD a 30fps

Batteria: 4.200mAh, ricarica TurboPower 30W, 14W wireless

4.200mAh, ricarica TurboPower 30W, 14W wireless Materiale: Anteriore: Corning Gorilla Glass Victus Posteriore: pelle vegana Frame: alluminio serie 6000

Dimensioni: Aperto: 73,99x171,30x7,25mm Chiuso: 73,99x88,08x15,85mm

Peso: 188g

188g Colori: Koala Grey, Beach Sand, Spritz Orange

Motorola Razr 50

Motorola Razr 50 Ultra è disponibile in Italia dal 25 giugno 2024, con un prezzo di partenza di 1199€, nelle colorazioni Midnight Blue, Spring Green e Peach Fuzz. Inoltre, l'iconico razr Hot Pink. Motorola Razr 50, invece, dal mese di luglio, con un prezzo di partenza di 899€ nelle tonalità Beach Sand, Koala Grey e Spritz Orange in materiale premium vegano. Razr 50 Ultra e Moto Buds+ sono poi disponibili insieme ad un prezzo speciale dal 25 giugno 2024 fino al 31 luglio presso i principali rivenditori. Chi acquista il Razr 50 Ultra dal 25 giugno 2024 al 31 luglio 2024, inoltre, avrà diritto a un anno di protezione gratuita per gli schermi attivabile sul sito Motorola.it. Il programma "Trade In" disponibile sul sito Motorola.it, infine, permette di valutare smartphone obsoleti come sconto per acquistare Razr 50 Ultra e Razr 50.