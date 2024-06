Le nuove immagini di Assetto Corsa EVO mettono in luce il comparto grafico del gioco

La parola d'ordine è "fotorealistico" , e le immagini rappresentano da questo punto di vista una prova inconfutabile, grazie al dettaglio nei modelli delle vetture, al poderoso sistema di illuminazione che dona spessore a qualunque superficie e a un'incredibile cura per i particolari di ogni singolo tracciato.

Gli scatti non fanno che confermare lo straordinario comparto grafico del progetto italiano, capace di offrire un'esperienza visiva ancora più realistica e spettacolare in concomitanza con una fisica e un gameplay sicuramente migliorati.

Kunos Simulazioni ha pubblicato alcune nuove immagini di Assetto Corsa EVO , il nuovo episodio della serie simulativa che farà il proprio debutto nel corso di quest'anno su PC e che immaginiamo approderà in futuro anche su PS5 e Xbox Series X|S.

Bello da vedere e da giocare?

Annunciato con un teaser trailer alcune settimane fa, Assetto Corsa EVO punta a consegnarci un impianto di nuova generazione, che sia in grado di coinvolgere tanto visivamente quanto sul piano della struttura e delle meccaniche, che non lasceranno nulla al caso.

Gli sviluppatori hanno lavorato in particolare al motore fisico, che esprimerà reazioni ancora più precise in base alle condizioni della pista e al funzionamento della vettura, alle condizioni meteorologiche e al consumo dei pneumatici, richiedendo la massima attenzione in ogni momento della gara.

Mentre corriamo verremo inoltre avvolti da un sonoro estremamente dettagliato, che include l'autentico rombo dei motori delle varie auto ma anche il sibilo delle gomme sul tracciato e il fruscio del vento quando percorriamo i rettifili ad alta velocità.

Assetto Corsa EVO ha ora una pagina Steam ufficiale e potete dunque aggiungerlo alla vostra lista dei desideri. A proposito, avete letto la nostra intervista a Marco Massarutto?