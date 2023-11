Rebel Moon, trailer ufficiale della Parte 1 per il film Netflix diretto da Zack Snyder

Mettere insieme una squadra

Per poter affrontare le truppe di Balisarius, a Kora serve una squadra. Così, insieme al mite coltivatore Gunnar, si mette in viaggio per mettere insieme una banda di guerrieri in cerca di redenzione: il pilota e killer Kai, il Generale Titus, la spadaccina Nemesis, il prigioniero Tarak e la combattente della resistenza Milius.

Il cast di Rebel Moon include fra gli altri Sofia Boutella, Charlie Hunnam, Djimon Hounsou e Ray Fisher.