Super Mario RPG rimane il gioco più atteso dai lettori di Famitsu

Super Mario RPG uscirà il 17 novembre , dunque la classifica è destinata a cambiare a breve, mentre per il resto i titoli rispecchiano generalmente i gusti dell'utenza nipponica, vedi anche Dragon Quest Monsters: Il Principe Oscuro e Persona 3 Reload.

Super Mario RPG è ancora il gioco più atteso dai lettori della rivista giapponese Famitsu , con Final Fantasy 7 Rebirth in seconda posizione e Dragon Quest Monsters: Il Principe Oscuro che sale al terzo posto grazie alla pubblicazione di Super Mario Bros. Wonder.

Qualche sorpresa

Il misterioso Pragmata

Nella seconda metà della top 10 troviamo qualche sorpresa, come ad esempio il nono posto di Pragmata, il cui sviluppo sembra essere ripartito da zero: del gioco Capcom non si sa ancora assolutamente nulla, dunque si tratta di uno slot concesso "sulla fiducia" dai lettori di Famitsu.

Ben diverso è il discorso riguardante il nuovo episodio di Momotaro Dentetsu, serie Konami che ha totalizzato numeri mostruosi in Giappone, superando anche franchise ben più blasonati, ma che non ha mai goduto di una distribuzione occidentale.