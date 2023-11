Call of Duty: Modern Warfare 3 perde quasi il 30% dei giocatori su Steam rispetto a MW2

Una situazione che si riflette anche sulle vendite UK, con Modern Warfare 3 che ha fatto segnare un -25% sulle copie fisiche rispetto a MW2 , sebbene in quel caso i risultati del formato digitale potrebbero ribaltare la situazione.

Call of Duty: Modern Warfare 3 ha perso quasi il 30% dei giocatori su Steam rispetto ai numeri fatti segnare nel 2022 dal precedente episodio della serie Activision, Call of Duty: Modern Warfare 2 .

Una campagna da dimenticare

Uno dei protagonisti di Call of Duty: Modern Warfare 3 si sporge per dare un'occhiata ai voti della stampa internazionale

Come avrete letto nella nostra analisi della campagna di Call of Duty: Modern Warfare 3, purtroppo il nuovo episodio delude le aspettative per quanto concerne il comparto single player, specie laddove lo si confronti con quello del precedente Modern Warfare.

Dando un'occhiata ai social, inoltre, sembra che la percezione generale non sia entusiastica anche in merito ad alcuni aspetti del multiplayer e alla modalità Zombie, che avrebbe dovuto essere una delle grandi novità del gioco grazie all'approccio open world.

Chiaramente bisognerà attendere i dati di vendita negli Stati Uniti per capire quanto e se questi fattori abbiano effettivamente inciso sul successo di Modern Warfare 3.