Red Dead Online, bonus e ricompense speciali negli eventi free roam

Red Dead Online consente di ottenere questa settimana bonus e ricompense speciali nell'ambito degli eventi free roam. Ecco i dettagli dal comunicato ufficiale.

Che tu voglia sfidare altri giocatori per indossare l'Elmo d'oro in l'Oro degli stolti, scoprire chi cattura più pesci nelle Sfide pesca o mettere in chiaro chi comanda in Re del castello e Re dei binari, giocando agli eventi Free Roam in Red Dead Online questa settimana otterrai un bonus del 50% su PE, RDO$ e Oro.

Inoltre, completando qualsiasi evento Free Roam entro il 20 aprile riceverai il 50% di sconto per un soprabito di rango inferiore a 15.

Tutti i giocatori che accederanno a Red Dead Online durante il fine settimana dal 17 al 20 aprile avranno in ricompensa una Carta abilità gratuita con cui migliorare le proprie abilità. La ricompensa apparirà nella sezione Vantaggi entro 48 ore dall'accesso a Red Dead Online.

Tornano i capi d'abbigliamento a tempo limitato

Il Catalogo Wheeler, Rawson & Co. offre nuovamente e per un periodo limitato fino al 27 aprile una selezione di capi d'abbigliamento. Se sei in cerca di una scusa per rinnovare il guardaroba, non importa se per sviare l'attenzione o per attirarla, ce n'è per tutti i gusti: