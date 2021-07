Reggie Fils-Aimé sta scrivendo un libro sui suoi anni in Nintendo

Reggie Fils-Aimé, l'ex presidente di Nintendo of America, sta scrivendo un libro sui suoi anni in Nintendo. Sarà un volume biografico che partirà dalla sua vita nel Bronx fino ad arrivare ai vertici di una delle compagnie di videogiochi più importanti del mondo. S'intitolerà "Disrupting the Game: From the Bronx to the Top of Nintendo" e sarà disponibile a partire dal 24 maggio 2022, quantomeno in USA (non sappiamo ancora se sarà mai tradotto in italiano).

Reggie aveva confermato l'esistenza del libro il 16 luglio, ma oggi ha pubblicato la copertina provvisoria, con l'apertura delle prenotazioni su Amazon. Vediamo la copertina:

Copertina del libro di Reggie Fils-Aimé

Leggendo la scheda di Amazon apprendiamo che Disrupting the Game: From the Bronx to the Top of Nintendo sarà composto da 240 pagine. Dalla descrizione dei contenuti, apprendiamo che sarà una specie di volume motivazionale, in cui Reggie racconterà la sua esperienza parlando delle sfide che ha dovuto affrontare, dei rapporti con gli altri dirigenti di Nintendo e della sua visione del lavoro di squadra, mantenendo però sempre inalterata la curiosità delle origini.