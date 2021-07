Steam Deck, verificate quanti giochi della vostra libreria sono compatibili con Proton

Se siete intenzionati ad acquistare Steam Deck, ma solo dopo aver verificato la compatibilità dei titoli della vostra libreria con il sistema operativo del nuovo PC ibridato a una console (SteamOS 3.0), sappiate che esiste un utile strumento, completamente gratuito, per farlo.

Si chiama Protondb e raccoglie informazioni relative al funzionamento dei giochi usando Proton, tecnologia che consente di far girare il software di Windows sotto Linux.

Potete utilizzare Protondb sostanzialmente in due modi: cercando i giochi di cui vi interessa conoscere la compatibilità, oppure collegando al servizio il vostro account Steam (che deve avere il profilo pubblico). La seconda modalità è la più pratica per avere informazioni più precise sull'intera libreria.

La lettura delle informazioni di Protondb è davvero molto semplice. I giochi vengono classificati come: Rotto, Bronzo, Argento, Oro e Platino. I giochi rotti sono quelli che non partono proprio, quelli bronzo partono ma hanno crash e numerosi problemi, quelli argento girano dignitosamente ma mostrano ancora delle incertezze, mentre quelli oro e platino sono perfettamente giocabili.

Proton è un nuovo tool rilasciato da Valve Software e che viene integrato con Steam Play per permettere di eseguire giochi di Windows su Linux premendo semplicemente il pulsante Play su Steam. Dietro le quinte, Proton comprende tool popolari come Wine e DXVK insieme ad altri che dovrebbero altrimenti essere installati e mantenuti dall'utente. Questo riduce il peso dello switch a Linux per molti utenti evitandogli di imparare dettagli sul funzionamento o di perdere l'accesso ad una grande fetta della loro libreria. Proton sta ancora muovendo i suoi primi passi quindi il supporto è inconsistente ma in continuo miglioramento.