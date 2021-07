Ultimate Rivals: The Court, la recensione

Con la recensione di Ultimate Rivals: The Court l'ambizioso progetto di Bit Fry Game Studios assume una forma ben precisa, coinvolgendoci in un'esperienza sportiva di stampo spiccatamente arcade che non a caso fa il verso a un grande classico come NBA Jam. L'idea è semplice: mettere in scena arene futuristiche in cui si sfidano atleti reali appartenenti a svariate discipline, dando vita a frenetici match tre-contro-tre caratterizzati da rapidi capovolgimenti di fronte, salti esagerati, tiri infuocati e mosse speciali che richiamano le reali abilità dei personaggi che compongono il roster.

Attualmente disponibile in esclusiva temporale su Apple Arcade, Ultimate Rivals: The Court approderà nelle prossime settimane anche su PC via Steam ed eventualmente farà capolino su console, laddove l'accoglienza riservatagli dal pubblico dovesse essere quella sperata.