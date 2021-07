Steam Deck supporta nativamente le mod, incluse ovviamente quelle scaricabili da Steam Workshop. Si tratta della prima console a farlo, anche se va detto che stiamo parlano di un hardware ibrido che ha tutte le funzionalità di un normale PC e che è completamente aperto.

A svelare il supporto per le mod di Steam Deck sono stati Greg Coomer e Pierre-Loup Griffais di Valve in un'intervista con IGN: "Potete fare tutto quello che vi aspettereste da un PC... abbiamo costruito questo apparecchio per supportare tutto."

La versione di Steam che girerà su Steam Deck è la stessa dei PC normali, solo adattata nell'interfaccia utente e nei controlli: "quindi ci saranno tutte le sue caratteristiche come lo Steam Workshop e il supporto integrato per le mod."

Quindi sarà possibile scaricare e installare mod da siti come ModDB e Nexus Mods come si fa su di un normale PC, allo stesso modo in cui sarà possibile scaricare giochi da altri negozi come Epic Games Store, Ubisoft Connect, GOG e Origin.

Fondamentalmente si conferma la filosofia di Valve che non è alla ricerca di sfondare sul mercato console, ma vuole solo fornire ai suoi utenti Steam un modo per portarsi dietro la loro libreria e giocarsela dove vogliono.