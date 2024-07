Il team di Remnant 2 svela The Dark Horizon, sarà il più grande DLC pubblicato finora ma arriverà in ritardo

In occasione dei festeggiamenti del primo anniversario di Remnant 2, che è stato pubblicato su PC e console il 25 luglio dello scorso anno, gli sviluppatori di Gunfire Games hanno svelato l'espansione The Dark Horizon, l'ultima delle tre in programma al momento per il supporto post-lancio.

Stando alle prime informazioni condivise dagli autori con un post su Steam, il DLC "riporterà i giocatori nel mondo necropoli di N'Erud dove scopriranno che un bizzarro fenomeno ha preso piede". Per il momento non sono stati aggiunti altri dettagli o materiali, come immagini e trailer. In compenso conosciamo il periodo di uscita: settembre 2024, con qualche mese di ritardo rispetto alla tabella di marcia.