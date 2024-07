Monster Hunter Wilds potrebbe arrivare su Nintendo Switch? Ecco la risposta di Capcom

La risposta del rappresentate di Capcom in tal senso è stata negativa, in quanto Wilds punta a " sfruttare le ultime tecnologie fino al loro limite ", un aspetto che chiaramente l'hardware di Switch non può garantire, considerando che parliamo di una console arrivata sul mercato oltre 7 anni fa. E, supponiamo, sia la stessa ragione per cui il gioco non arriverà anche su PS4 e Xbox One al contrario di World e Rise.

Monster Hunter Wilds è senza dubbio uno dei progetti più ambiziosi di Capcom e uno dei titoli più attesi del 2025 e in questo senso non stupisce sia stato al centro di varie domande durante l'ultimo Q&A con gli azionisti della compagnia, uno dei quali come prevedibile ha chiesto se ci sono piani per portare il gioco console portatili, menzionando nello specifico Nintendo Switch .

E su Nintendo Switch 2?

"Un concetto che abbiamo incorporato in questo titolo è quello di rappresentare il massimo del mondo di Monster Hunter utilizzando la tecnologia più recente al suo limite. A tal fine, le piattaforme in grado di realizzare questo concetto sono attualmente PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. In futuro, forniremo dettagli più approfonditi su questi concetti e temi quando condiveremo informazioni sul gioco."

Il cacciatore di Monster Hunter Wilds affronta un branco di Doshaguma

Sulla questione si era pronunciato anche il game director Yuya Tokuda, che aveva spiegato che Wilds sfrutterà al massimo le specifiche hardware delle console e i PC odierni, non solo per offrire un comparto tecnico impressionante, ma anche per creare un mondo ancora più vivo, vibrante e concincente rispetto a World e con mostri dotati di comportamenti ancora più credibili e sfaccettati.

Per quanto scontato, è bene precisare che questo non esclude dall'equazione un possibile porting per Nintendo Switch 2, che per forza di cose vanterà un hardware più moderno e magari in grado di sostenere anche un titolo di alto profilo come Monster Hunter Wilds.

Vi ricordiamo che il gioco è atteso durante il corso del 2025, con maggiori dettagli sulla data di uscita che dovrebbero arrivare nei prossimi mesi. A tal proposito, Capcom ha confermato che prenderà parte alla Gamescom 2024, dove per l'occasione sarà possibile provare con mano Monster Hunter Wilds.