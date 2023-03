Remnant: From the Ashes, trailer di lancio su Nintendo Switch: disponibile ora

Remnant: From the Ashes è disponibile a partire da oggi su Nintendo Switch e non poteva ovviamente mancare uno spettacolare trailer di lancio a celebrare l'evento. L'ottimo action shooter a base survival di Gunfire Games si fa dunque strada anche sulla console ibrida giapponese.

Ambientato in uno scenario post-apocalittico in cui l'umanità lotta per sopravvivere dopo la misteriosa invasione di una forza malvagia proveniente da un'altra dimensione, il gioco ci mette al comando di un combattente determinato a sconfiggere la piaga e salvare ciò che resta del mondo, agendo da solo o in cooperativa per tre partecipanti.

Nella nostra recensione di Remnant: From the Ashes abbiamo definito il titolo di Gunfire Games "un soulslike con le pistole", a conferma della solidità di un sistema di combattimento impegnativo ma gratificante, che non lascia nulla al caso.

"La direzione artistica ha fatto miracoli, con un mondo di gioco corrotto e ispirato al miglior Lovecraft. Sfide, collezionabili, sudore della fronte: troverete tutto questo, e anche di più. Giocato online con gli amici, poi, meriterebbe anche mezzo voto aggiuntivo", ha scritto il nostro Simone Pettine nell'articolo.