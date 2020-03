Resident Evil 3 remake: Capcom conferma che il Nemesis non entrerà nelle safe room

Capcom conferma che nel remake di Resident Evil 3 Nemesis non sarà in grado di entrare nelle safe room, come invece sosteneva una voce nelle scorse ore.



Nemesis, il potentissimo e implacabile nemico di Resident Evil 3, aveva cominciato a terrorizzare i giocatori in attesa del remake ancora prima della sua uscita ufficiale. Nelle scorse ore, infatti, sembrava che il nemico che ha dato il nome al capitolo originale potesse entrare persino nelle safe room. In altre parole era serpeggiato il timore che nemmeno questi isolati e inviolabili luoghi fossero al riparo dal lungo e violento braccio del t-Virus.



Tutto è nato dal fatto che un autore di OXM, durante la recente prova di Resident Evil 3 Remake, era stato inseguito dall'enorme nemico anche all'interno di una stanza nella quale era presente una macchina da scrivere. Da qui il fraintendimento.



Per fortuna Capcom ha deciso di fermare sul nascere le voci. È vero che era una macchina da scrivere quella incontrata dal redattore di OXM, ma non una di QUELLE macchine da scrivere. In altre parole Nemesis aveva fatto irruzione in una normalissima stanza e non in una safe room. Quelle rimarranno, come da definizione, sicure.



Il remake di Resident Evil 3 arriverà il 20 marzo 2020 su PS4, Xbox One e PC.