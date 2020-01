Resident Evil 3, tema PS4 gratis per i preorder su PlayStation Store

Resident Evil 3 è disponibile per il preorder in formato digitale su PlayStation Store: chi lo effettua riceverà gratis un tema PS4 statico.



Pur non essendo dinamico, il tema di Resident Evil 3 include una bella immagine dei protagonisti del gioco, icone personalizzate e una musica che sembrerebbe essere una versione reinterpretata di quella del gioco originale.



Non si tratta tuttavia dell'unico bonus riservato a chi effettua la prenotazione del gioco in formato digitale. È infatti incluso anche un Classic Costume Pack in arrivo più avanti.



Vale inoltre la pena di ricordare che Resident Evil 3 vanterà un comparto multiplayer rappresentato da Resident Evil: Resistance, con frenetici match quattro-contro-uno.