Resident Evil 9: annuncio previsto il prossimo anno e uscita nel 2025, per Dusk Golem

Resident Evil è un successo, soprattutto negli ultimi anni, e tutti si aspettano che Capcom prosegua la saga con un nuovo capitolo, noto per ora in modo non ufficiale come "Resident Evil 9" (sebbene paia credibile che gli autori continuino a non usare numeri ma puntino a un nuovo sottotitolo). Quando però avremo modo di scoprire di più? Secondo il noto leaker Dusk Golem, possiamo aspettarci un annuncio il prossimo anno, con l'uscita fissata al 2025.

Il tutto è emerso all'interno del server Discord di The Snitch, altro noto leaker. Dusk Golem ha condiviso una serie di messaggi alla fine dei quali ha spiegato che Resident Evil 9 non è troppo lontano. Le informazioni sono state raccolte e poi condivise anche su Reddit.