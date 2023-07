Exoprimal, l'analisi di Digital Foundry è positiva ma ci sono margini di miglioramento

Exoprimal è protagonita dell'ultima analisi tecnica di Digital Foundry, che ha trovato lo sparatutto cooperativo di Capcom un titolo solido e divertente, ben focalizzato sulle prestazioni quantomeno su PS5 e Xbox Series X, ma con margini di miglioramento.

Accolto dalla stampa internazionale con voti discreti, Exoprimal utilizza su entrambe le console l'espediente della risoluzione dinamica al fine di offrire un output a 2160p e un frame rate generalmente stabile a 60 fps.

L'obiettivo viene centrato con successo dal gioco, sebbene in alcuni momenti si verifichino dei cali e ci siano effetti come la screen space reflection che restituiscono qualche problema: il suggerimento di DF è di sostituire quella soluzione con qualcos'altro (cubemap?) e ottenere in questo modo il margine necessario per i 60 fotogrammi fissi e rocciosi.