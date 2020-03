Resident Evil Resistance: problemi e beta rimandata su PS4 e PC, ok quella Xbox One

Resident Evil Resistance ha l'inizio della beta previsto per oggi, ma a quanto pare le versioni PS4 e PC hanno incontrato qualche problema che ha portato a un ritardo del test sulla versione di prova, cosa che invece non si è verificata su Xbox One, avviata come da programma.

Non è ben chiaro cosa sia successo, ma Capcom ha avvertito su Twitter che la beta di Resident Evil Resistance sarebbe andata incontro a un ritardo sul lancio previsto per PC e PS4 a causa di non meglio identificati "problemi tecnici", ma non è dato sapere se si tratti di problemi legati all'infrastruttura online o al gioco vero e proprio.

In attesa di ulteriori informazioni, veniamo invece a sapere che non si sono rilevati inconveniente sulla versione Xbox One, il cui avvio ha dunque seguito il programma standard. Resident Evil Resistance è il gioco multiplayer collegato a Resident Evil 3, inizialmente previsto come comparto multiplayer e poi diventato un vero e proprio gioco a parte.

Il gioco propone un sistema multiplayer online asimmetrico nel quale un giocatore assume il ruolo di "mastermind" malvagio, in grado di controllare trappole, sistemi di sicurezza e soprattutto indirizzare gli zombie verso gli altri giocatori, mentre gli altri sono i sopravvissuti e ovviamente devono cercare di restare tali fino alla fine della partita, guardandosi dalle macchinazioni del mastermind.

La versione beta consente una prova di Resident Evil Resistance con Daniel Fabron come Mastermind e quattro dei sopravvissuti previsti poi nel cast definitivo del gioco, che comprenderà peraltro anche Jill Valentine.

Per saperne di più, potete leggere il provato di Resident Evil Resistance, di cui sono stati svelati nei giorni scorsi anche due nuovi mastermind e due nuove mappe.

