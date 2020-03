War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius disponibile in Europa, gratis su iOS e Android

War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius, il nuovo capitolo della serie spin-off mobile da parte di Square Enix, è infine disponibile da oggi anche in Europa in forma definitiva e ufficiale, gratis come free-to-play su iOS e Android.

War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius può dunque essere scaricato per iOS su App Store e per Android su Google Play Store, presentando una nuova avventura all'interno del medesimo mondo che ha caratterizzato già il precedente Final Fantasy: Brave Exvius.

Dopo essere stato annunciato il suo arrivo in occidente, il gioco ha aperto le pre-registrazioni il mese scorso e può ora essere scaricato gratuitamente come free-to-play su smartphone e tablet, presentando una nuova esperienza indipendente dalla serie principale per console ma comunque collegata ovviamente al medesimo universo di riferimento.

In War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius l'azione si svolge ad Ardra, un continente sull'orlo di una guerra e in cui ogni nazione cerca di imporsi sulle altre. I protagonisti sono i due principi gemelli Mont e Sterne del regno di Leonis, che hanno la particolarità di poter utilizzare il potere delle visioni.

A loro si uniscono vari altri personaggi come Machérie, la bellissima donzella d'acciaio di Hourne e altri comprimari. Nel gioco ci troviamo ovviamente a combattere su vari campi di battaglia, attraverso un sistema di combattimento con impianto strategico nel quale dobbiamo pianificare attentamente gli attacchi contro le forze nemiche, oltre a saper utilizzare al meglio le abilità speciali come l'invocazione dei potenti Esper per cambiare il corso della guerra.

War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius include peraltro le illustrazioni di Isamu Kamikokuryo, artista della serie Final Fantasy che ha lavorato su Final Fantasy XII, Final Fantasy XIII e Final Fantasy XV. La colonna sonora originale del gioco è stata composta da Noriyasu Agematsu, ammirato nel primo Final Fantasy Brave Exvius.