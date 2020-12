Riot Games regala PS5, Xbox Series X o Nintendo Switch ai dipendenti full-time

Riot Games regalerà una PS5, una Xbox Series X o un Nintendo Switch ai propri dipendenti full-time, cercando in questo modo di chiudere al meglio un anno piuttosto turbolento.

Attualmente al lavoro su di un nuovo MMORPG basato su League of Legends, Riot Games è stata al centro di numerose polemiche nel corso del 2020 e l'azienda ha tutta l'intenzione di dimenticare quanto accaduto in questi mesi per poter cominciare il nuovo anno con più entusiasmo.

La mossa di regalare a scelta una PlayStation 5, una Xbox Series X o un Nintendo Switch ai propri dipendenti a tempo pieno, insieme a un bonus una tantum del 10% e a un ulteriore 2,5% per ogni anno di servizio, va dunque in questa direzione.

Non è tutto: lo staff di Riot Games potrà contare su di un maggior numero di ferie durante il 2021, così da recuperare il crunch effettuato in tempi recenti e gestire al meglio l'attuale situazione lavorativa dovuta alla pandemia internazionale.

"Non voglio tornare su quanto quest'anno sia stato difficile, tutti ne siamo perfettamente a conoscenza", ha scritto il CEO Nicolo Laurent in un post pubblicato sul sito ufficiale di Riot Games.

"Da queste difficoltà emerge però una nota positiva: la pandemia ci ha ricordato quanto sia importante il nostro approccio al lavoro", ha continuato il CEO dell'azienda.

"I giocatori alimentano la nostra passione per fare in modo che la si concretizzi al meglio, ma abbiamo bisogno di un team ben riposato e focalizzato per poter far bene."