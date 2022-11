Risen torna su console: data d'uscita annunciata su PS4, Xbox One e Nintendo Switch

THQ Nordic e Piranha Bytes riportano Risen sul mercato, con delle nuove versioni in arrivo su PS4, Xbox One e Nintendo Switch annunciate con data d'uscita fissata per il 24 gennaio 2023.

Si tratta del medesimo RPG uscito originariamente nel 2009 su PC e Xbox 360, che viene riproposto in una nuova forma con alcuni adattamenti studiati per funzionare al meglio sulle piattaforme attuali.

I dettagli non menzionano particolari variazioni rispetto alla versione originale, al di là di un'interfaccia rielaborata e controlli adattati per le piattaforme della scorsa e attuale generazione.

Per il resto, le caratteristiche restano quelle originali: Risen è un action RPG sviluppato dagli autori di Gothic, che condivide con quest'ultimo l'impostazione open world e alcuni elementi del gameplay. Diviso in quattro capitoli, il gioco propone oltre 60 ore di gameplay e consente al giocatore di decidere alcuni elementi dello svolgimento della storia in base alle proprie scelte.

Risen propone inoltre 20 tipi di magia diversi e un ampio mondo aperto liberamente esplorabile e "seamless", ovvero che non richiede schermate di caricamento nel passaggio da una zona all'altra. Si tratta di un RPG ad impostazione piuttosto classica, incentrato sull'incremento di livello del personaggio principale che porta a una sua costante evoluzione in termini di abilità e potenza.

Nonostante qui si parli del primo capitolo della serie, ricordiamo anche che nel frattempo sono usciti Risen 2: Dark Waters e Risen 3: Titan Lords, ognuno con varie espansioni ed edizioni successive.