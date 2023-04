Rogue Legacy 2: l’aggiornamento The Swan Song è l’ultimo ed è un ringraziamento per tutti i giocatori

Cellar Door Games ha pubblicato l'aggiornamento The Swan Song per Rogue Legacy 2, l'ultimo per il seguito del suo celebre action platform roguelike. Si tratta di una patch maggiore pensata come ringraziamento per tutti i giocatori... o almeno per quelli che lo hanno acquistato.

Naturalmente si parla di ultimo aggiornamento maggiore, perché il team continuerà a sistemare i bug del gioco con patch successive, anche se minori.

Da notare che The Swan Song per ora è stato lanciato solo su PC. La versione console, ossia per Nintendo Switch e Xbox, arriverà in una fase successiva.

La nota di rilascio della patch è davvero enorme, vista la mole di contenuti aggiunta. Le novità principali sono comunque le tre nuove modalità di gioco, con Thanatophobia promossa a modalità di gioco speciale ufficiale (richiede di completare il gioco in 15 vite) e con l'aggiunta delle modalità Thana-two-phobia, che fa scendere le vite disponibili a 11 e aumenta la difficoltà generale, e di quella True Rogue, che rende casuale il personaggio, lo getta in biomi casuali e mette alla prova il giocatore su dove riesce ad arrivare.

L'aggiornamento introduce anche i sogni, simili alle sfide di Scar, in cui bisogna giocare con le fantasie di alcuni dei personaggi più iconici del gioco. Quali siano queste fantasie spetta al giocatore di scoprirlo.

Aggiunte anche tre armi favolose: il martello Mjonier, un pupazzo e una tavola da surf. Infine, è stata aggiunta la possibilità di personalizzare maggiormente l'esperienza, aggiungendo delle traduzioni custom, dei seed fissi per gli speedrunner (compresi di modi di validazione) e altro ancora. Insomma, vale decisamente la pena di installare questo aggiornamento e provare tutte le novità offerte.

Se volete saperne di più, leggete la nostra recensione di Rogue Legacy 2.