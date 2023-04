Elden Ring: The Convergence è disponibile in versione alpha, è una gigantesca mod

Disponibile la versione alpha della mod The Convergence per Elden Ring, che apporta modifiche a ogni aspetto del gioco. Si tratta di una gigantesca mod dal team che aveva già ribaltato Dark Souls 3 con una mod omonima. Le novità introdotto sono così tante che la nota di rilascio ha richiesto ben ventiquattro pagine.

Ma cosa fa Elden Ring: The Convergence? Mescola un'immensa quantità di migliorie alla qualità della vita del giocatore, con nuovi incantesimi, nuovo equipaggiamento, nuovi boss e tanto altro ancora, nello sforzo non solo di migliorare il flow del gioco, ma anche di cambiare l'esperienza vissuta nell'Interregno.

Ad esempio, installando The Convergence diventa possibile scegliere delle nuove build per circa trenta classi di Elden Ring. Per conoscere tutte le novità, vi invitiamo a leggere il documento preparato dagli sviluppatori. Naturalmente, trattandosi solo della versione alpha, c'è da attendersi molto di più per la versione beta e per quella finale, che non hanno ancora una data di lancio.

Per scaricare The Convergence, non vi resta che andare su Nexus Mods.

Insomma, ora sappiamo cosa fare mentre aspettiamo Elden Ring: Shadow of the Erdtree, l'espansione ufficiale del gioco.