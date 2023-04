Call of Duty, stagione 3 dà problemi su PC, giocatore disperato invia una pizza agli sviluppatori

Un giocatore ha scelto un modo davvero particolare per sollecitare gli sviluppatori della versione PC di Call of Duty: Modern Warfare 2 a risolvere i problemi introdotti con la Stagione 3: una pizza. Sì, avete capito bene.

Ricostruiamo brevemente l'accaduto. Il 12 aprile 2023 Call of Duty: Modern Warfare 2 e Warzone 2.0 sono stati aggiornati con la Stagione 3 che, oltre a molti contenuti, ha anche aggiunto diversi bug, in particolare sulle GPU Vega di AMD. Naturalmente le lamentele non sono mancate, incluso un thread sul forum del gioco su Steam che attualmente ha più di 1.000 repliche.

Il 17 aprile, Beenox, lo studio di sviluppo canadese cui è affidata la versione PC dei Call of Duty, aveva dichiarato su Twitter di essere a conoscenza dei problemi e che era in lavorazione una patch per risolverli. Da allora però non è stato pubblicato alcun fix.

Naturalmente c'è chi, avendo acquistato il gioco vorrebbe poterci giocare, quindi le richieste di sistemare le situazione, che ipotizziamo sia più complicata del previsto, si sono moltiplicate, arrivando all'apertura di una petizione su change.org e alla spedizione di una pizza agli uffici di Beenox in Quebec, con scritto sul cartone il messaggio: "Help Vega Please".

Difficilmente qualcuno degli sviluppatori l'avrà mangiata e c'è da dire che finora non ha nemmeno sortito alcun effetto, visto che non sono state pubblicate patch risolutive per i possessori di schede Vega, comunque sia il tentativo è apprezzabile, quantomeno per la simpatia.