Coscience è un gioco horror gratuito in cui bisogna ricostruire il massacro di una famiglia

Coscience è un gioco horror completamente gratuito che ci sfida a risolvere il mistero che circonda il destino di un'intera famiglia, esplorando la loro casa.

Non ci vorrà molto a trovare le tracce di un passato burrascoso e di alcuni comportamenti tossici di alcuni membri della stessa, ma per ricostruire esattamente l'accaduto bisognerà mettere insieme gli indizi e risolvere alcuni puzzle, vivendo la strana sensazione di essere costantemente osservati da qualcuno.

Conscience Trailer from Marija Šumarac on Vimeo.

Coscience su itch.io

Coscience è un titolo breve, realizzato da alcuni studenti in Unreal Engine 5. Nonostante questo appare davvero riuscito nella sua minutezza, offrendo una grande atmosfera e una storia dai risvolti interessanti.

Fortunatamente i giovani sviluppatori non hanno fatto ricorso a trucchetti infimi come l'uso eccessivo di salti dalla sedia per portare a casa il risultato, ma hanno puntato di più sulla tensione, grazie a un'ottima gestione del sistema di illuminazione e della colonna sonora (relativamente a un progetto scolastico).