RTX 3050, NVIDIA vuole spingerne le vendite nei prossimi mesi

NVIDIA vuole spingere le vendite della RTX 3050 nei prossimi mesi a discapito delle più potenti e costose 3060 e 3060 Ti, stando a quanto riferito da alcuni rivenditori cinesi.

Annunciata all'inizio del mese e disponibile dal 27 gennaio, NVIDIA RTX 3050 verrà dunque prodotta in ampie scorte in vista del day one, e magari sarà la volta buona che qualcuno riesca ad acquistarla.

Certo, sembra che l'operazione per il momento si focalizzi sul mercato cinese al fine di approfittare del loro capodanno, che cade il 1 febbraio e che generalmente viene caratterizzato da vendite stratosferiche.

Priva in questo caso di una Founder's Edition, la NVIDIA RTX 3050 dovrebbe (il condizionale è d'obbligo) essere messa in vendita a un prezzo ufficiale di 249 dollari e andare dunque a coprire la fascia bassa del mercato, finora relativamente ignorata.

Parliamo ad ogni modo di una GPU dotata di 8 GB di RAM GDDR6, 2560 CUDA core e bus a 128 bit per una banda passante pari a 224 GB/s e una potenza computazionale di 9 TFLOPS.