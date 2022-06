RTX 3080 12GB: Nvidia avrebbe interrotto la produzione secondo un rumor

Secondo alcuni rumor, Nvidia avrebbe bloccato la produzione della scheda grafica RTX 3080 da 12 GB. La fonte è l'account Twitter @Zed_Wang.

Secondo quanto indicato, la motivazione va trovata nel fatto che, dopo il calo di prezzo della 3080 Ti, la 3080 da 12 GB ha lo stesso prezzo della Ti: non avrebbe più senso, a livello economico, per Nvidia realizzare quindi i chip della 12 GB.

Pare quindi che sul mercato rimarranno la RTX 3080 da 10 GB e la RTX 3080 Ti. Ricordiamo che la 3080 10GB contiene 8704 core, mentre la 12GB ne ha 8960. La differenza principale è il memory bus, a 320 bit per il modello da 10 GB e a 384 bit per quello da 12 GB. Ciò significa che la larghezza di banda effettiva è rispettivamente di 760GB/s e 912GB/s. Quindi, acquistando una 3080 da 12 GB, si ottengono più shader e 2 GB di memoria in più con una maggiore larghezza di banda.

Come sempre, ricordiamo che si tratta di un rumor, non di un'informazione ufficiale. Dovremo attendere conferme o smentite.

Ricordiamo poi che le GPU Nvidia e AMD vengono vendute a prezzi stracciati dai miner con il crollo delle criptovalute.