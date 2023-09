Rust 2 è stato 'annunciato' ma non sarà un gioco di Unity, dice il creatore

Garry Newman, il fondatore di Facepunch Studios conosciuto per Rust e Garry's Mod, ha parlato dei recenti cambiamenti annunciati da Unity, in particolare del suo imminente sistema di pagamento per ogni installazione. In breve, Newman ha criticato la scelta e ha confermato che Rust 2 non sarà sviluppato in Unity. La parte interessante è che Rust 2 non è ancora stato svelato o confermato ufficialmente, quindi le parole di Newman sono in pratica un annuncio.

Newman afferma che "la fiducia è sparita". Poi cita ancora una volta Rust, dicendo: "Abbiamo avuto 10 anni per creare il nostro motore e non l'abbiamo mai fatto". Lo sviluppatore conclude il suo post confermando che il sequel dell'iconico gioco è in arrivo. "Non commettiamo di nuovo lo stesso errore", scrive Newman. "Rust 2 non sarà sicuramente un gioco Unity".