Netflix Drop 01, data e ora dello show dedicati agli anime: molti sono basati su videogiochi

Netflix ha annunciato un evento pensato per mettere in risalto le serie animate in arrivo, tra cui alcune basati su famose serie di videogiochi. Parliamo di Netflix Drop 01, descritto come "una vetrina virtuale che celebra il meglio delle serie di animazione di Netflix" e si svolgerà il 27 settembre alle 18:00 ora italiana.

L'evento principale sarà dedicato a Castlevania: Nocturne, i cui primi tre episodi andranno in onda durante i 90 minuti di presentazione. Tra un episodio e l'altro, Netflix mostrerà anche "annunci a sorpresa e "sneak peek mai visti prima di altre serie animate di cui i fan sono entusiasti".