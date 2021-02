Rust: in arrivo una modalità "facile" per i nuovi giocatori

Rust non è un gioco semplice, soprattutto nelle prime fasi di gioco. Si inizia nudi, in un bosco, circondati da giocatori pronti a eliminarci. Il team di sviluppo non ha intenzione di cambiare le cose, ma vuole rendere la partenza un po' più semplice per gli appassionati meno esperti. Si tratta di una sorta di modalità "facile" in arrivo entro la fine di febbraio 2021. Come funziona?

Prima di tutto, quando si viene uccisi, metà dell'inventario può essere reclamato nel luogo dove si è morti o presso uno dei terminali dedicati (a Bandit Town o Outpost): gli oggetti nel terminale saranno eliminati dopo due ore, quindi non potete prendervela comoda. Tutti i giocatori potranno ora ripartire dalle zone sicure di Bandit Town o Outpost in qualsiasi momento, fintanto che non sono segnalati come ostili. Sarà possibile vedere gli oggetti in possesso di un giocatore solo se è ferito. La dimensione massima di un team sarà di quattro giocatori. Inizialmente ci saranno 10 server di Rust dedicati alla modalità "facile".

Facepunch sottolinea che tutto questo è solo un punto di partenza e lavorerà per modificare la modalità "facile" nel corso del tempo, per capire cosa funziona e cosa no. Ovviamente, non si tratta dell'unica novità dell'aggiornamento di Rust in arrivo. Ci saranno infatti nuovi Marketplace a Bandit Town e Outpost, che permetteranno di impostare ordini per dei droni che raccoglieranno quanto richiesto. Pare che i droni non possano essere distrutti o anche solo interrotti: qualsiasi cosa si ordini, sarà ottenuta.

Rust punta quindi ad ampliare la propria utenza, dopo un inizio 2021 senza freni: vi segnaliamo il record di giocatori contemporanei, raddoppiano in due settimane.