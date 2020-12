Sackboy: Una Grande Avventura, il nuovo aggiornamento ha aggiunto il multiplayer

L'ultimo aggiornamento di Sackboy: Una Grande Avventura ha aggiunto il multiplayer al gioco e ha sistemato diversi aspetti del gameplay. "Fin dal principio, l'obiettivo di questo progetto è sempre stato quello di offrire una superlativa esperienza platform per giocatore singolo. Ma... volevamo che quell'esperienza fosse ancora più strabiliante se condivisa con gli amici. "

Sackboy: Una Grande Avventura è passato un po' in sordina tra i titoli per PS5 disponibili al lancio, ma è decisamente migliore di quello che molti credono, come potete leggere nella nostra recensione. Con il nuovo aggiornamento lo è anche di più, a dirla tutta. Leggiamo la descrizione delle novità tratte dal PS Blog:

Livelli cooperativi

L'intera avventura di Sackboy, dal principio alla fine, è giocabile insieme a un massimo di tre amici. Inoltre, abbiamo incluso una serie di dieci livelli dedicati alla modalità cooperativa, dove la collaborazione sarà fondamentale. Esistono due livelli cooperativi in ciascuno dei cinque mondi di gioco principali. In questi livelli multigiocatore esclusivi, la vostra squadra dovrà collaborare, coordinarsi e comunicare per raggiungere l'obiettivo. Ma ricordate che potrebbe sempre andare tutto all'aria da un momento all'altro, con conseguenze esilaranti.

Guidate, incoraggiate e infastidite gli amici

Nel multigiocatore sono previste alcune mosse esclusive con cui è possibile aiutare... oppure infastidire gli amici. Divertitevi a schiaffeggiare, afferrare o rotolare contro gli altri giocatori. E poi togliete il disturbo, prima che ricambino il favore. Un piccolo avvertimento: attenzione con il dondoluccio, quando ci sono altri pupazzi nei paraggi. Non volete causare danni a nessuno, vero?

Oltre a questi modi spassosi per "aiutare" gli amici, non mancano delle emozioni cooperative con cui dimostrare affetto: abbracci, cinque alti e colpi di petto. Potrete sbloccare le emozioni cooperative con i bubboli oppure trovarle nelle bolle premio. Equipaggiate le emozioni cooperative nel guardaroba da Zom Zom. Per usarle, avvicinatevi a un amico ed entrambi premete i tasti direzionali.

Non esistono perdenti!

I livelli prevedono ricompense per punteggi di bronzo, d'argento e d'oro. Nelle partite multigiocatore i punti si guadagnano (o si perdono) in squadra. Per ottenere punteggi più elevati, dovrete usare i moltiplicatori x2, eliminare il maggior numero di nemici possibile e raccogliere oggetti di valore. Ricordate, collaborando potrete fare incetta di punti! E ne varrà la pena, perché quando raggiungerete il tabellone ci saranno premi per tutti.

Mantenete i progressi

Cosa succede quando passate del tempo giocando online per aiutare un amico nella sua avventura? Cosa succede a tutte quelle preziose sfere sognanti che avete scovato con il sudore della fronte? Niente paura! Quando farete ritorno alla vostra avventura, i progressi verranno trasferiti alla partita locale, quindi potrete conservare tutte le vostre sfere.

Cross-play PS4/PS5

La modalità multigiocatore è spassosissima e volevamo assicurarci che il maggior numero di persone possibile potesse godersela con i propri amici. Per questo abbiamo incluso il supporto per il cross-play PS4/PS5.

Trasferimento del salvataggio da PS4 a PS5

Oltre alla modalità multigiocatore online, questo nuovo aggiornamento include un'opzione per trasferire i progressi dell'avventura da PS4 a PS5. È sufficiente caricare Sackboy una grande avventura su PS4, selezionare EXTRA nel menu di pausa e seguire le istruzioni.

Spero che questo post sia riuscito a fornirvi un'idea chiara dei mille tranelli che attendono Sackboy online. In futuro continueremo a supportare il gioco con aggiornamenti, apportando modifiche e miglioramenti per offrirvi la migliore esperienza di gioco possibile.

Infine, come avrete visto, la musica gioca un ruolo molto importante in Sackboy una grande avventura. Una colonna sonora che dovete ascoltare per credere! In concomitanza con il lancio della modalità online, abbiamo creato un nuovissimo trailer in onore della passione di Sackboy per la musica, il ballo e i costumi. Spero che vi piaccia e non vedo l'ora di incontrarvi online.