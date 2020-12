Harvest Moon: One World, data di lancio e gameplay trailer

Natsume ha pubblicato un nuovo gameplay trailer di Harvest Moon: One World per Nintendo Switch. Il simulatore di vita agreste arriverà sulla console ibrida di Nintendo il 5 marzo 2021. In realtà esiste anche una versione PlayStation 4 del gioco che uscirà per i momento solo negli Stati Uniti il 2 marzo 2021.

A chi non conoscesse la serie possiamo dire che Harvest Moon è un gioco nel quale ci viene chiesto di risollevare le sorti di una fattoria andata in rovina, partendo dalle prime coltivazioni fino ad arrivare all'espansione degli edifici e all'allevamento degli animali. Nel frattempo occorrerà entrare in contatto con gli abitanti delle cittadine vicine per fare scambi e magari trovare l'amore.

Harvest Moon: One World, per il presidente di Natsume Hiro Maekawa, sarà il capitolo più grande di sempre, con tante novità e nuovi elementi. All'inizio dell'avventura il giocatore dovrà scoprire cosa è successo alla divinità dell'agricoltura, scomparsa da tempo. Nel mentre, però, dovremo gestire la nostra fattoria e espandere anche i nostri commerci.

Harvest Moon: One World è previsto per PlayStation 4 e Switch negli USA il 2 marzo 2021, mentre la versione per Switch arriverà in Europa il 5 marzo.