Spotify arriva sull'Epic Games Store e non sarà l'ultima app del negozio

L'applicazione di Spotify è arrivata sull'Epic Games Store. Non trattandosi di un videogioco vero e proprio la notizia desterà sicuramente un qualche interesse in chi segue l'evoluzione dei negozi digitali per PC.

Da anni Steam offre degli applicativi accanto ai videogiochi, ma per il negozio di Epic Games questa è una prima volta (se non consideriamo la possibilità di scaricare l'Unreal Engine). Da notare anche la differenza di target scelta rispetto alla concorrenza: Spotify è un'app decisamente popolare, contro i programmi più seriosi, in alcuni casi professionali, offerti da Steam.

Epic Games ha anche promesso che non sarà l'ultima applicazione disponibile nel suo negozio e che altre sono in arrivo, anche se non sappiamo quali. Naturalmente è scaricabile gratuitamente e vi ci potete collegare con il vostro account, nel caso ne abbiate già uno.

Spotify nell'Epic Games Store

Visto che andate da quelle parti, ricordatevi anche di riscattare il primo di quindici giochi gratuiti che l'Epic Games Store regalerà per Natale: Cities: Skylines.