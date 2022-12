Saints Row 4 per PC riceve un maxi aggiornamento gratuito dopo 3.397 giorni

Saints Row 4 per PC sta per essere aggiornato dopo la bellezza di 3.397 giorni dal lancio avvenuto ad agosto 2013. Chi se lo sarebbe mai aspettato? La pagina Steam del gioco ha svelato che presto tutte le edizioni saranno trasformate in quella Re-Elected, la più completa in termini di contenuti, inclusa la Game of The Century Edition.

Il passaggio avverrà l'8 dicembre (su PC Windows, e qualche tempo dopo su Linux) e sarà completamente automatico. Chi aveva delle versioni precedenti potrà accedere a tutti i DLC. Considerando che la pagina Steam del gioco ne elenca ben ventisette, per chi ha solo il gioco base si tratterà di un bel regalo.

Naturalmente tutte le vecchie versioni di Saints Row 4 saranno rimosse dai negozi digitali e non saranno più utilizzabili. Niente panico però, perché potrete comunque utilizzare i vostri salvataggi. Anche le mod non dovrebbero avere problemi nel cambio.

Infine, il gioco otterrà il crossplay su PC: quindi potrete giocare con i vostri amici a prescindere dal launcher utilizzato (la prossima settimana Saints Row 4: Re-Elected sarà regalato dall'Epic Games Store).

Il Presidente degli Stati Uniti deve salvare la Terra dall'invasione aliena degli Zinyak usando un arsenale di superpoteri e armi potentissimenel mondo di gioco più selvaggio mai creato.

