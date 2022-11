Saints Row: l'aggiornamento di novembre 2022 è "una bestia", vediamo i primi dettagli

Volition, lo sviluppatore di Saints Row, ha recentemente condiviso un nuovo post sul suo sito ufficiale nel quale parla dell'aggiornamento di novembre 2022, spiegando che porterà oltre 200 correzioni e miglioramenti alla "quality of life" del gioco. Questo update è stato definito dal team "una bestia".

Non sono stati condivisi tutti i dettagli delle note della patch, ma Volition ha menzionato alcune correzioni e miglioramenti chiave in arrivo in Saints Row, tra cui alcune importanti correzioni alla modalità cooperativa che elimineranno i problemi relativi alle ricompense post-missione, alla mini-mappa e alla connettività.

Oltre alla modalità cooperativa, gli sviluppatori si occuperanno anche del mondo di gioco per renderlo più realistico. Con l'aggiornamento di novembre, a Santo Ileso si vedranno più pedoni e polizia. Inoltre, i collezionabili saranno più facili da trovare e verranno registrati correttamente, garantendo la possibilità di completare tutte le missioni legate ai collezionabili.

I giocatori PS5 potranno nuovamente utilizzare il feedback aptico sulle armi, poiché il prossimo aggiornamento abiliterà questa funzione. Gli sviluppatori aggiungeranno anche un cursore per l'intonazione della voce, in quanto lo considerano un elemento molto richiesto dai giocatori.

L'update di novembre 2022 aggiungerà poi 7 nuovi garage al mondo del gioco e "un sacco di nuovi modi" per gestire i veicoli. L'aggiornamento introdurrà anche nuovi livelli di distretto, con un maggior numero di Saints che si aggireranno nei distretti completati.

Saints Row non ha ottenuto un responso enormemente positivo sia da parte della critica (qui la nostra recensione) che da parte del pubblico, ma Embracer spera possa recuperare terreno dopo il lancio.