Saints Row, Embracer spera possa recuperare terreno dopo il lancio

Lars Wingefors, CEO di Embracer Group, spera che Saints Row possa recuperare terreno dopo i problemi che hanno caratterizzato il lancio del gioco sulle varie piattaforme, con magagne tecniche e glitch più o meno gravi segnalati nelle recensioni.

Tempo fa è venuto fuori che Saints Row deve vendere 2 milioni di copie per recuperare i costi, ma non è ancora chiaro se il titolo targato Volition sia riuscito o meno a raggiungere tale traguardo. Stando alle parole del CEO, forse non ancora.

"Ci sono molte cose che possiamo dire su Saints Row", ha spiegato Wingefors nell'ultimo incontro con gli investitori. "Sono felice di vedere molti giocatori e fan entusiasti, ma allo stesso tempo mi rattrista un po' vederne alcuni non altrettanto contenti."

"Credo dovremo aspettare fino al report trimestrale di novembre per avere ulteriori dettagli, ma sono fiducioso che riusciremo a guadagnare soldi da questo investimento. Tanti quanto quelli prodotti da altri giochi? Improbabile, ma qualcosa incasseremo e sarà un buon punto di partenza."

"Ovviamente vorresti che ogni episodio di ogni proprietà intellettuale abbia più successo del precedente, ma ciò che puoi fare è semplicemente valutare la tua posizione, il risultato raggiunto, e ci sono centinaia di persone in questo gruppo affezionate al brand."

"Io stesso nutro ancora una grande fiducia nei confronti degli sviluppatori e sono sicuro faranno bene in futuro."